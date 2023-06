Una veglia di preghiera per Yirel a Genova: più di trecento persone si sono riunite nella chiesa del Don Bosco di Sampierdarena. La comunità sudamericana, infatti, è scesa in piazza accanto a mamma Lucia - che risiede a Genova - per chiedere che venga fatta chiarezza sull'efferato delitto. E sul perché Yirel, madre di tre figli, sia stata picchiata selvaggiamente e poi accoltellata. Prima la funzione religiosa, poi la rabbia della comunità sudamericana che è scesa in piazza accanto alla famiglia della giovane vittima.

Tanti, tantissimi i messaggi di vicinanza alla madre e ai cari della dominicana. Cassino, pochi giorni dopo l'omicidio, ha annunciato una manifestazione per dire No alla violenza. Manifestazione fortemente voluta dall'assessore Tamburrini, che avrà luogo domani nel parco Baden Powell e che coinvolgerà tutte le associazioni e la comunità.

«Yirel, venuta in Italia come tante altre persone alla ricerca di un futuro migliore, sicuramente non si aspettava un simile orrore da parte di chi vigliaccamente ha voluto sopprimere la sua giovane vita. La responsabilità sociale di questo delitto chiama in causa tutta la collettività. Da anni richiamiamo l'attenzione sui femminicidi segnalando l'urgenza di azioni più concrete per combatterli - hanno sottolineato sulla loro pagina ufficiale dall'associazione "Se non ora quando" di Cassino - È indispensabile una seria campagna di prevenzione che metta in campo tutte le strutture educative e socio sanitarie del territorio con progetti di sensibilizzazione e di una reale educazione al rispetto. Piangiamo questa altra donna. Non ci sono parole ma tanto dolore e tanta rabbia!».