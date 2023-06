Sfonda la vetrina di un'attività del centro con una pompa idraulica per rubare una bici che era stata posizionata all'interno: trentenne nigeriano viene arrestato. Ieri pomeriggio la direttissima.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo avrebbe provato a entrare all'interno dell'agenzia Tecnocasa su via De Nicola sfondando una delle vetrine con un arnese in metallo, più nello specifico con una pompa idraulica sulla cui provenienza gli inquirenti stanno indagando.

L'allarme ha permesso agli agenti di entrare subito in azione: un'attività fulminea che ha permesso alla polizia di arrestare l'uomo in flagranza di reato, su richiesta del procuratore d'Emmanuele. Il trentenne è stato sottoposto ieri al rito per direttissima.

Solo la notte precedente a essere preso di mira era stato un bar del centro: in questo caso il ladro entrato in azione ha forzato la porta d'ingresso con un piede di porco senza creare altri danno, per poi trafugare solamente monetine da uno e due euro dal registratore di cassa. Lasciando il cassetto, con altri spicci, a pochi metri dal locale. Ma non toccando né liquori né altri beni presenti nell'attività. Un episodio su cui sta indagando sempre la polizia.