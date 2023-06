Auto dei ladri, inseguita dai carabinieri, finisce sui binari dopo il volo nella scarpata.

È accaduto poco prima dell'alba di ieri a poca distanza dalla via Casilina, subito dopo la prima rotatoria che regola il traffico diretto verso la zona commerciale della città dello spazio. Inevitabili le ripercussioni sulla tratta ferroviaria Roma-Cassino con ritardi e cancellazioni di treni per diverse ore.

La ricostruzione

I carabinieri del nucleo radio mobile della compagnia di Colleferro, insospettiti dal modo di procedere della vettura, l'hanno inseguita.

Evidentemente gli occupanti del mezzo avevano la coscienza sporca, ed il conducente ha pigiato sull'acceleratore cercando di distanziare gli inseguitori.

Il conducente della vettura di servizio, non ha perso di vista i fuggitivi, che intercettati sulla via di Artena hanno raggiunto e superato il centro abitato di Colleferro.

In prossimità di una curva, però, l'auto dei presunti banditi è finita fuori strada, precipitando nella scarpata che domina la strada ferrata.

Gli occupanti del mezzo, complice l'oscurità e la particolarità della situazione, si sono allontanati a piedi nascondendosi fra gli anfratti. I carabinieri, nel frattempo, hanno allertato la centrale operativa che si è messa prontamente in contatto con la direzione operativa delle ferrovie.

Il treno regionale che proveniva da Frosinone stava per raggiungere la stazione di Anagni Fiuggi, è stato fermato alle ore 5.42. Gli specialisti dell'Arma hanno raggiunto il posto chiedendo l'intervento dei vigili del fuoco e di automezzi di recupero. All'interno del veicolo sono stati rinvenuti attrezzi da scasso.

Dentro alcuni sacchetti c'erano anche numerose banconote, un ricco bottino proveniente da due furti perpetrati a danno di altrettante farmacie situate nei pressi di Palestrina.

La macchina risulta intestata ad una società di servizi. Non si trascura alcuna traccia né si sottovaluta alcuna ipotesi.

Il traffico ferroviario è rimasto bloccato per qualche ora, ed alcune corse sono state annullate. Inevitabili i disagi per i pendolari.