Stava scaricando alcune bombole in un cantiere a Pavone Canavese, a ridosso dell'autostrada Torino-Aosta, quando è avvenuta un'esplosione che lo ha travolto. È morto sul colpo Stefano Marcoccia, 33 anni, originario di Veroli ma da anni residente a Sabaudia. L'incidente si è verificato questa mattina. Per Marcoccia, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Ivrea che hanno messo in sicurezza l'area, i carabinieri della compagnia di Ivrea e gli ispettori Spresal a cui competono le indagini per ricostruire l'accaduto. La notizia si è diffusa nel primo pomeriggio a Veroli, dove vivono alcuni amici e familiari e a Sabaudia, città dove il trentatreenne si era trasferito da molti anni con la famiglia.