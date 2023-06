Resta in carcere il ventiseienne di Cassino, Sandro Di Carlo accusato della morte di Yirelis Peña Santana, la donna di trentaquattro anni di origini dominicane massacrata nell'appartamento di via Pascoli. Il gip ha convalidato la misura, decidendo per la permanenza dell'indagato al San Domenico. Nella giornata di ieri il ventiseienne aveva deciso di rispondere alle domande del giudice, respingendo ogni accusa. E fornendo la propria versione dei fatti. Intanto proseguono le indagini della polizia per ricostruire gli ultimi momenti di vita della vittima e quelli dell'attestato.