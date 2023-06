Processo sui brogli elettorali di Piedimonte San Germano, gli imputati non verranno ascoltati. Disposta, infatti, l'acquisizione degli interrogatori. Ieri mattina in aula a relazionare sull'attività svolta è stato prima un consulente del pm incaricato di estrarre copie forensi sui cellulari degli imputati. Che ha relazionato sulle attività svolte. Poi il caposettore dell'area finanziaria e addetta al controllo dell'Ufficio elettorale. Il caposettore avrebbe chiarito la ricostruzione della richiesta delle chiavi, poi avrebbe spiegato che le stesse erano a disposizione di tutti all'interno di una stanza del Municipio.

«La proclamazione si doveva fare martedì. Le schede mi dissero che erano state portate nell'ufficio del messo, dove c'era una copia delle chiavi a cui tutti potevano accedere» ha spiegato in aula. Poi l'udienza è stata aggiornata al prossimo 25 ottobre. Nell'udienza precedente, invece, diversi i testimoni in aula a raccontare sia i momenti dello spoglio che quello degli incontri per presentare i ricorsi e altri momenti legati alla scoperta delle schede elettorali "segnate" nella passata tornata amministrativa a Piedimonte: quadrati, triangoli e croci su circa 80 schede, si disse inizialmente. Segnali criptici che avrebbero sostanziato il ricorso al Tar, poi al Consiglio di Stato (estinto). Da questo filone prese impulso l'attività investigativa degli agenti di polizia del Commissariato di Cassino. Una inchiesta affatto facile, coordinata dal pm Bulagrini Nomi. Nella stessa vicenda furono coinvolti l'ex candidato sindaco Urbano, il funzionario dell'ufficio elettorale Spiridigliozzi e due rappresentanti di lista, Cancanelli e Salvatore. Pronte le difese: gli avvocati Di Bona, Ranaldi, Cerrito, Troiano e Di Mascio.