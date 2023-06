Nel prossimo fine settimana la presenza dei pellegrini non sarà alta solo al Santuario ma le vie della provincia di Frosinone, di Roma e di Latina saranno invase da un fiume di pellegrini che si metteranno in viaggio a piedi e dopo circa un giorno di cammino arriveranno a Vallepietra e nella giornata di sabato saliranno al Santuario per la festa della Trinità. Tantissime sono le compagnie che si stanno preparando all'annuale festa della Santissima come si può vedere scorrendo le varie pagine Facebook che da settimane pubblicano le locandine con i rispettivi programmi dei pellegrinaggi sia a piedi che con i pullman. Partita la compagnia della Santissima di Giuliano di Roma. È stata salutata questa mattina da don Nino Di Stefano, vicario generale, durante la tappa al Santuario della Madonna della Neve di Frosinone.

Si prevede che anche quest'anno siano migliaia i fedeli che raggiungeranno, tra venerdì e domenica, il Santuario della Trinità di Vallepietra (1.350 metri di altitudine), per rendere omaggio all'immagine delle Tre Persone della Trinità, impressa dall'XI secolo sulla parete di roccia di una piccola grotta alle falde del Colle della Tagliata. Le compagnie e i pellegrini entreranno, preceduti dai rispettivi gonfaloni, nella grotta cantando l'inno alla Trinità. La leggenda ci ricorda di un uomo che, intento a coltivare il proprio terreno sul Colle della Tagliata, avrebbe visto i due buoi che trainavano l'aratro cadere nel burrone. Accorso sul limite del baratro sicuro della morte dei buoi, l'uomo li avrebbe invece trovati in posizione quasi di adorazione davanti all'immagine della Trinità, comparsa improvvisamente sulla parete della grotta.

Il programma della festa

Il programma si divide in due momenti e luoghi diversi. Sabato dalle prime ore del giorno le compagnie, a piedi e con i pullman, inizieranno ad arrivare al Santuario che aprirà le porte ai pellegrini alle 6. La giornata sarà principalmente dedicata all'ingresso delle compagnie per visitare e pregare sull'icona della Trinità. L'ingresso delle compagnie potrà essere seguito anche da casa con il collegamento in diretta sul sito internet del Santuario www.santuariovalleietra.it, sulla pagina Facebook e su YouTube a partire dalle 7. L'evento principale per il santuario sarà sabato sera alle 19 con la messa presieduta da monsignore Ambrogio Spreafico, per il vescovo è la prima volta che presiederà la messa per la festa della Santissima Trinità. A seguire la processione con le compagnie e la messa che potrà essere seguita anche da casa con il collegamento in diretta sul sito internet del Santuario www.santuariovalleietra.it, sulla pagina Facebook e su YouTube. Sabato alle 20.30 si svolgerà a Vallepietra la processione con il quadro della Trinità con migliaia di pellegrini. La mattina la processione sarà presieduta dal rettore del santuario monsignore Alberto Ponzi. La processione si potrà vedere successivamente sulle pagine del Santuario. Un altro importante appuntamento sarà quello del pianto delle Zitelle che si svolgerà domenica a partire dalle 6.30, anche questo verrà trasmesso in streaming sul sito del santuario, sulla pagina Facebook e su YouTube. Subito dopo il Canto Sacro ci saranno le celebrazioni eucaristiche che potranno essere seguite fino alla santa messa delle 9.30 in diretta streaming. "È sempre grande – ha affermato don Alberto Ponzi, rettore del Santuario – il richiamo esercitato da questo luogo, dove la fede e la bellezza della natura provocano le stesse grandi emozioni in chi lo ha già visitato e in coloro che vi giungono la prima volta". Il rettore augura a tutti i capi compagnia e a tutti i pellegrini un pellegrinaggio pieno di fede e devozione per la Santissima Trinità.