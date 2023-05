L'associazione bandistica "Licinio Refice" di Patrica coglie l'ennesimo successo, conquistando il secondo posto al Festival Internazionale Bande Musicali & Majorettes di Giulianova.

«Doveva essere un impegno volto a riconquistare l'entusiasmo che in questi brutti mesi si era un po' impolverato – commentano il presidente Sandro Stefanacci e il maestro Alessio Belli – Si andava, magari, senza troppe aspettative e si è colto un altro grande risultato. Secondi solo alla meravigliosa perfezione di una scuola professionistica giapponese, Patrica ha lasciato dietro di sé bande venute da tutto il mondo.

Si dice che la musica unisca ma, di tanto in tanto, è bello vedere anche la vittoria. Questo gruppo di ragazzi che amatorialmente riesce a ottenere risultati di grande prestigio è una gioia per gli occhi, le orecchie e lo spirito. Volti stanchi ma col sorriso e con un solo pensiero: rimettersi subito sotto per ripresentarsi pronti per una nuova avventura. Solo applausi e un enorme grazie a tutti coloro che hanno partecipato, che ci sono stati vicini e che ci seguono da sempre».