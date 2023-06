Furto nella notte in una villa di via Cornete. Ingente il bottino del valore di circa settantamila euro. I ladri hanno aperto la cassaforte e rubato due orologi Rolex, gioielli e oro, oltre a circa 500 euro in contanti. Il colpo è stato messo a segno nella notte fra martedì e ieri, in un orario tra la mezzanotte e le quattro del mattino. Nella villetta a due piani di via Cornete c'erano i proprietari che dormivano al primo. I ladri hanno aperto facilmente il cancelletto esterno, hanno forzato una finestra e sono entrati al piano terra. Approfittando del sonno dei padroni di casa, hanno frugato ovunque e trovato le chiavi della cassaforte, l'hanno aperta e hanno preso i Rolex, l'oro, i preziosi e 500 euro. Quindi, i malviventi sono saliti al primo piano ed entrati in una delle camere da letto dei ragazzi, dove hanno aperto qualche cassetto. Poi hanno preso le chiavi dell'auto parcheggiata all'interno della recinzione, hanno frugato nell'abitacolo e infine si sono dati alla fuga. Amara la sorpresa per la padrona di casa che si è alzata intorno alle quattro. La donna ha notato che qualcosa non andava, ha svegliato il marito e scoperto l'accaduto. Ieri la denuncia presso la locale stazione dei carabinieri, che hanno avviato subito le indagini.

I militari si sono messi al lavoro verificando l'eventuale presenza di telecamere e dunque di video da acquisire. Purtroppo, però, la villa di via Cornete non è protetta da un sistema d'allarme, per cui entrare in casa di notte, con la complicità del buio approfittando del sonno dei proprietari non è stato difficile per i ladri che hanno agito in tranquillità, tra l'altro agevolati dall'avere trovato le chiavi della cassaforte. Dopo questo nuovo furto in paese, è più che mai necessario mantenere alta l'attenzione e segnalare alle forze dell'ordine ogni presenza sospetta, adottando tutte le misure di sicurezza per proteggere i propri beni. Da tempo a Ceprano non si registrava un furto così ingente. Infatti, i momenti di tranquillità sono proprio quelli in cui i criminali agiscono più facilmente, approfittando dei livelli bassi di protezione e sorveglianza.