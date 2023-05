Non sarebbe stato lui a uccidere la giovane dominicana. Questo quanto dichiarato da Sandro Di Carlo, l'operaio di 26 anni di Cassino accusato della morte di Yirel Pena Santana. Il giovane avrebbe negato ogni addebito raccontando al giudice Casinelli di aver trovato la vittima già senza vita.

La giovane dominicana, lo ricordiamo, è stata uccisa in un appartamento in via Pascoli a Cassino dopo essere stata picchiata. Poi la segnalazione di un vicino di casa, la scoperta del cadavere e un'indagine lampo da parte della polizia. A incastrarlo, per la magistratura, una traccia palmare insanguinata sul muro della stanza da letto della giovane