Circolazione dei treni sospesa tra Anagni e Morolo per il rinvenimento di un ordigno bellico. I treni regionali della tratta Roma-Cassino partiranno da Termini e arriveranno fino alla stazione di Colleferro. Da questa stazione in poi i treni diretti a Cassino sono soppressi. Mentre quelli diretti a Caserta fermeranno a Frosinone. Cancellati i Freccia Rossa. Richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria. Attivato un servizio sostitutivo con bus per i passeggeri in partenza da Roma Termini e diretti a Frosinone e Cassino.