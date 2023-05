Si ribalta mentre è alla guida della propria auto. L'incidente è avvenuto poco fa a Isola del Liri sulla strada statale 82. Un operaio dello stabilimento Fiat di sessantuno anni, di rientro a casa dopo la giornata di lavoro, ha perso il controllo della sua Fiat Punto travolgendo un cartello stradale, sbattendo contro il muro della cartiera alle porte di Isola del Liri inferiore, ribaltandosi. Ad arrivare sul posto la macchina dei soccorsi. L'uomo è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco del distaccamento di Sora e trasferito in ambulanza al nosocomio sorano per accertamenti. Le sue condizioni non sono apparse gravi.