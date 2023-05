Ennesimo furto al "Bar Luisa" (ex "San Marco") lungo via Sferracavalli, nel centro storico di Atina. I ladri sono entrati nel bar con una scala grazie a una finestra nel retro e danneggiando il muro che la teneva. Trafugate stecche di sigarette, bottiglie di liquori e alcool, gratta e vinci e confezioni di cioccolata per un valore, tra materiale rubato e danni, di circa diecimila euro.

All'apertura mattutina di ieri, infatti, la titolare si è accorta che la serranda della porta sulla strada non si apriva e, intuendo il peggio, ha chiesto aiuto.

Una volta entrata nel locale ha avuto l'amara sorpresa e subito dopo ha chiamato i carabinieri della locale stazione che hanno compiuto accertamenti e avviato le indagini per risalire agli autori del colpo. Inutilizzabili le immagini riprese dalla telecamera nel locale perché il registratore è stato portato via.

Non è la prima volta che il bar viene preso di mira dai ladri, l'ultima la notte precedente ferragosto del 2022. E proprio quella dell'effrazione notturna sembra essere una costante dei furti commessi al "Bar Luisa": in alcuni casi i ladri per entrare hanno causato anche notevoli danni alle porte, alle serrande e ai sistemi di protezione. Ma l'entrata dalla finestra del retro resta la via prescelta dai malviventi. Forte quanto comprensibile lo scoramento della titolare del bar per questo ennesimo atto delinquenziale.