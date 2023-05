Muore schiacciato da un masso staccatosi da una struttura in calcestruzzo preesistente. La vittima è un operaio di trentanove anni, morto in un incidente sul lavoro a Rocca Imperiale in provincia di Cosenza. La Procura della Repubblica di Castrovillari ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità. Sul caso indagano i carabinieri.