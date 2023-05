Fusti interrati presso le ex "Industrie Olivieri": dopo 13 anni ancora non è partita la bonifica. La ditta incaricata delle operazioni di caratterizzazione e rimozione non può procedere, in quanto la proprietà l'ha diffidata ad entrare nel sito e la questione è alquanto complessa.

Spiega i dettagli della vicenda l'assessore all'Ambiente Elisa Guerriero: «La Regione Lazio ha già effettuato l'aggiudicazione dei lavori di rimozione e caratterizzazione dei rifiuti, ma la ditta non può accedere al sito e procedere perchè la proprietà l'ha diffidata a farlo. Infatti, non è stato ancora discusso il ricorso al Tar risalente al 2017, quando la proprietà impugnò l'ordinanza emessa dalla Provincia che intimava la messa in sicurezza e bonifica in seguito ai superamenti riscontrati dall'Arpa e pertanto si rivolse al Tribunale regionale. Tutto questo contribuisce a rendere la situazione ancora più intricata e a bloccare ogni procedura di bonifica.

La questione da un lato è nelle mani della Regione Lazio come responsabile per l'attuazione degli interventi previsti dall'accordo quadro siglato nel 2019; dall'altro, il Tar deve ancora esprimersi nel merito del ricorso e ci auguriamo che lo faccia presto perché non si può più aspettare per l'inizio degli interventi, in danno o meno. Ricordiamo che solventi, medicinali e rifiuti pericolosi sono sepolti all'esterno e all'interno dell'azienda, rinvenuti in seguito alle indagini condotte dalla Guardia di finanza nel 2010.

La burocrazia, il Covid e i grovigli procedurali continuano a bloccare gli interventi di bonifica, che non sono ulteriormente rinviabili». Ieri, al Tg Rai regionale si parlava della bomba ambientale delle ex "Industrie Olivieri" e delle procedure di caratterizzazione e rimozione dei rifiuti boccate. Notizie preoccupanti anche perchè l'eco-mostro continua a ospitare, all'interno e all'esterno, tutti i rifiuti, con le eventuali contaminazioni a pochi metri dal fiume Sacco. «Stiamo chiedendo una ricognizione su tutti e tre gli interventi che ricadono nel "Sin - Bacino del Fiume Sacco" - conclude l'assessore Guerriero - Ogni giorno di ritardo sul cronoprogramma degli interventi è un giorno perso».