Prosegue senza soste, in tutta la provincia di Frosinone, "Ciociaria in Salute", la campagna di prevenzione gratuita finalizzata ad offrire alla popolazione importanti opportunità di sottoporsi, gratuitamente e in tempi rapidi, ad esami medici specialistici.

Si tratta, in particolare, di una capillare opera di prevenzione riguardante patologie cerebro-vascolari per vasi epiaortici e patologie concernenti l'aorta addominale che si svolge attraverso esami ecocolor doppler grazie alla preziosa e qualificata collaborazione del dottor Ivano Orlandi, da mesi ormai cardine di "Ciociaria in Salute".

Ad oggi sono state riscontrate molteplici criticità con pazienti che sono stati immediatamente indirizzati nei centri specialistici di competenza, così concretizzando la finalità del progetto ideato e promosso dall'imprenditore Giacomo Spaziani.

La campagna di prevenzione gratuita è iniziata a settembre dello scorso anno ed ha fin qui toccato decine di comuni della provincia di Frosinone, l'ultima tappa si è svolta a Boville Ernica presso il Centro sociale comunale per anziani. In ogni occasione vengono effettuati 30 esami ecografici ed altrettanti test audiometrici, sempre riservati agli over 70. Le prossime tappe si svolgeranno a giugno, giovedì 15 e giovedì 29, in comuni e strutture che saranno comunicati nei prossimi giorni.