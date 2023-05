Detenuto muore in carcere a causa di un malore. I soccorsi sono stati tempestivi ma per il cinquantatreenne non c'è stato nulla da fare. L'episodio si è verificato in carcere a Cassino nel pomeriggio di ieri. L'ospite del San Domenico si è accasciato improvvisamente al suolo: immediato l'intervento dell'agente di sezione Italo Velardo - delegato provinciale del Sappe - in servizio in quel momento. I medici e i paramedici accorsi non sono riusciti a fargli salva la vita.