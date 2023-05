Segnalate sei persone per uso di sostanze stupefacenti, sequestrati due veicoli, due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e sequestrato un coltello a serramanico. È questo il bilancio del servizio straordinario di controllo sul territorio effettuato dai carabinieri della compagnia di Anagni. E finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con l'obiettivo di favorire una maggiore prevenzione generale e una costante vigilanza sulla sicurezza dei cittadini.

L'operazione, che ha interessato tutta l'area territoriale di competenza con particolare riferimento ai comuni di Anagni, Ferentino, Piglio e Serrone, ha visto l'impiego di otto militari e quattro automezzi istituzionali dell'arma. Nel corso dei servizi sono stati controllati quarantasei veicoli e identificate settantacinque persone tra conducenti e passeggeri e, nei casi sospetti, la polizia giudiziaria ha eseguito perquisizioni per la ricerca di armi, droga e refurtiva.

Il servizio posto in essere dai carabinieri delle rispettive stazioni e del nucleo operativo radiomobile, nella sua attenta e puntuale attività di controllo, ha consentito di raggiungere importanti risultati operativi. Inoltre sono stati proposti al questore di Frosinone due persone per l'emissione del foglio di via obbligatorio perché durante i controlli non hanno fornito giustificazioni esaustive della loro presenza in quelle località.