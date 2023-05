Sarebbe stata picchiata brutalmente prima di essere accoltellata Yirelis Peña Santana, la dominicana trovata senza vita sabato in un appartamento di via Pascoli, a Cassino. Di quella violenza inaudita è accusato Sandro Di Carlo, 26 anni di Cassino, operaio edile ora in carcere. Una indiscrezione trapelata dopo l'autopsia che si è tenuta ieri. A permettere di chiudere il cerchio è stato il gioco di squadra tra la squadra di polizia giudiziaria - guidata dal sostituto commissario Roberto Donatelli - del Commissariato di Cassino coordinato dalla dottoressa Simona Maffei; i colleghi della Squadra mobile di Frosinone agli ordini del dirigente Flavio Genovesi e gli agenti della Scientifica.