L'asilo nido comunale "Pippuntella" di Arpino resta chiuso oggi e domani dopo che è stato riscontrato un caso di scabbia tra i bambini che lo frequentano. Ieri il vicesindaco Massimo Sera, dopo aver informato la Asl di Frosinone e in linea con il protocollo previsto in casi come questo, ha firmato l'ordinanza con cui dispone la chiusura della struttura, in via precauzionale, con riapertura fissata per lunedì prossimo. Nel frattempo verranno effettuati gli interventi di igienizzazione e disinfestazione degli ambienti.