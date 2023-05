Una nottata di paura e disagi per le otto famiglie che abitano la palazzina Ater, numero civico 14, al quartiere "Di Vittorio". Verso le 4 di ieri, l'incendio dei contatori elettrici nell'androne dell'edificio ha generato le fiamme oltre a un fumo acre e denso, che ha costretto gli inquilini a scendere in strada e a restarvi fino alle prime luci del giorno, quando si è concluso l'intervento risolutore dei vigili del fuoco di Frosinone.

La cronaca

Quasi certamente è stato un corto circuito a innescare il rogo nell'androne della palazzina Ater. Lo hanno accertato i vigili del fuoco, giunti tempestivamente sul posto insieme ai carabinieri della stazione cittadina e ai sanitari del 118. Quindi, nessuna causa dolosa all'origine dell'incendio che, come dicevamo, ha comunque imposto l'evacuazione degli alloggi fino al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'ambiente interno. Uno sgombero necessario, quello effettuato dai pompieri, per scongiurare gravi pericoli agli inquilini nell'eventualità che le fiamme si fossero propagate ai piani superiori. Circostanza evitata dalla professionalità dei vigili del fuoco frusinati, che in breve tempo hanno domato il rogo. Il 118, invece, è intervenuto per prestare soccorso a una signora disabile durante l'evacuazione. La donna è stata medicata dai sanitari sul posto e fortunatamente non ha riportato seri traumi. Verso le 5,30, dopo avere ispezionato il locale dove erano divampate le fiamme, i pompieri hanno autorizzato le famiglie a tornare nei loro appartamenti. Tutti i contatori elettrici, però, erano stati distrutti dall'incendio o erano diventati inservibili. Tanto che, sempre nella prima mattinata di ieri, una squadra dell'Enel si è recata nella palazzina Ater per verificare i danni e avviare la sostituzione degli apparecchi distrutti. Dunque un altro incendio, che ovviamente non ha nulla in comune con quello che ha devastato l'Infinito Caffè, ha movimentato le notti dei ceccanesi. È un periodo un po' critico per la città, nonostante l'impegno quotidiano e costante delle forze di polizia. Un periodo che, però, può anche finire presto.