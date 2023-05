Un furto che ha del clamoroso. A Trisulti è sparita una delle "targhe" che campeggiano sulle porte delle antiche celle certosine, nel chiostro grande. Il furto sarebbe avvenuto martedì scorso, ma se ne è avuta notizia solo qualche giorno fa. La targa scomparsa è quella che riporta la frase "O Beata Solitudo! O Sola Beatitudo!", presente in molti siti monastici e usata per sottolineare che solo separandosi dal mondo è possibile trovare la tranquillità d'animo. Tornando al trafugamento, è da capire come i ladri abbiano potuto asportare la targa e nasconderla, dato che, a causa delle sue dimensioni, non poteva entrare in borse, cappotti o altri contenitori.

Amarezza, sconcerto e rabbia tra quanti amano la certosa di Trisulti e il suo grande patrimonio storico-artistico che, da qualche giorno, deve contare purtroppo su un "pezzo" in meno. Sull'episodio stanno indagando le forze dell'ordine, a seguito anche della denuncia per furto che è stata presentata.