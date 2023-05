È Claudio Alonzi il ciociaro vittima della tragedia di ieri sera sul Lago Maggiore. Il sessantaduenne di Alatri, appartenente al comparto dell'Intelligence italiana, si trovava in zona per partecipare ad un incontro conviviale organizzato in occasione del festeggiamento del compleanno di un amico.

Barca si ribalta sul Lago Maggiore, morte quattro persone. Tra le vittime un ciociaro 4 ore fa Barca con a bordo venticinque persone si ribalta a causa del maltempo, quattro le vittime tra cui un ciociaro. Si tratterebbe di un sessantenne di Alatri. La tragedia ieri sera intorno alle 19.30 sul Lago Maggiore fra Sesto Calende, nel Varesotto, e Arona nel Novarese all'altezza di Lisanza. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la barca si è ribaltata probabilmente per via dell'acqua che si è agitata improvvisamente. Tutte le persone che erano a bordo, alcune stavano festeggiando un compleanno, sono finite in acqua, molte si sono salvate a nuoto. di: N.F.