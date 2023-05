Una violenza senza paragoni. Questa la ricostruzione della polizia di Stato che poco fa ha tenuto una conferenza stampa in Questura, a Frosinone, dopo l'arresto avvenuto nella notte a Roccasecca. In manette per l'omicidio di Yirelis, donna di 34 anni di origini dominicane uccisa brutalmente in un appartamento in via Pascoli, S.D.C. di 26 anni di Cassino. Il giovane è stato fermato a Roccasecca, di ritorno da Roma dove si era recato nelle ore precedenti. Una volta sceso dall'autobus sostituito è stato preso dagli agenti della Mobile e della Polizia giudiziaria del Commissariato di Cassino.