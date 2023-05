Albino Ruberti sarà il prossimo amministratore unico di Risorse per Roma, la società che gestisce le attività di alienazione del patrimonio immobiliare capitolino. Come riporta l'Ansa la scorsa settimana Ruberti era stato nominato vicepresidente di Acea Ato 2, la società che si occupa del servizio idrico. Ex capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, si era dimesso lo scorso giugno dopo la pubblicazione di un video di una lite a Frosinone.