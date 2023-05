Alla base della rissa consumatasi nelle prime ore di sabato scorso, davanti alle serrande abbassate del "Satyricon 2.0", ci sarebbe un confronto-scontro tra due gruppi rivali, in uno dei quali sarebbe stata accertata anche la presenza di alcuni extracomunitari.

I carabinieri della locale stazione stanno lavorando al caso, analizzando le immagini delle telecamere presenti in zona, con l'obiettivo di dare un nome e un volto a tutti i protagonisti e cercando di ricostruire con esattezza il contesto in cui è maturata la violenta colluttazione, che ha visto coinvolte almeno venti persone: si è trattato di una scazzottata generata dai fumi dell'alcol, oppure dietro c'è dell'altro? Sono attese, nelle prossime ore, anche delle denunce a carico dei "contendenti".

Di certo, sul terreno sono rimasti i segni della zuffa, tra suppellettili distrutte, sangue e qualche ferito che ha dovuto far ricorso alle cure mediche.

Non ci sarebbero evidenze che collegherebbero quanto successo in zona Roana con il tragico episodio dell'omicidio di Thomas Bricca, ma è chiaro - come abbiamo riferito anche ieri - che in città resta alta la tensione e una certa insofferenza di fronte a fatti simili.

Il "tributo" che la città ha pagato e sta ancora pagando, in tanti termini, è altissimo e ogni avvenimento, come quello accaduto sabato mattina attorno alle ore 4, rimanda a storie già ascoltate, con il timore che si possano ripetere schemi già visti e conseguenze, purtroppo, già conosciute.

L'aria resta quindi elettrica in un'Alatri ferita che vorrebbe veder cancellata al più presto questa tremenda spirale di violenze.