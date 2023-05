Sono sessantaquattro gli aspiranti vigili urbani che lo scorso 24 maggio hanno superato la prova preselettiva del concorso per sette posti a tempo indeterminato di agente della polizia locale. Dalla graduatoria finale attingerà anche il Comune di Alatri per assumere ulteriori unità e altrettanto potranno fare altri comuni.

Il comandante della polizia locale di Sora, nonché presidente della commissione giudicatrice del concorsone, Dino Padovani, sta ricevendo in questi giorni una pioggia di complimenti per come l'organizzazione ha gestito la prova preselettiva alla quale hanno preso parte circa cinquecento concorrenti, il concorso con più partecipanti mai tenuto in città.

Per questo il Comune ha dovuto individuare uno spazio idoneo a contenere così tanti concorrenti: un padiglione della "Fiera di Sora" dove si è svolto il quizzone. E non si esclude che anche la prova scritta si tenga nello stesso luogo.

Ora, sui 493 che hanno affrontato la preselezione, i sessantaquattro candidati che si sono guadagnati l'accesso al concorso vero e proprio attendono di conoscere la data della prova scritta. Il comandate Padovani ha spiegato che dovrà quanto prima riunire la commissione e valutare insieme quando fissarla: o nel mese di giugno oppure slitterà a settembre. Ci vorrà ancora qualche giorno per conoscere data e luogo prescelti.

I posti di agente di polizia locale a disposizione sono sette, tutti a tempo indeterminato, e in molti hanno provato ad affrontare il quizzone preselettivo con la speranza di portare a casa, una volta terminate tutte le fasi del concorso, l'agognato posto fisso. Hanno partecipato uomini e donne di diverse età, giovanissimi e adulti, provenienti non sono dal Sorano ma dall'intera regione Lazio e anche oltre. Molti concorrenti sono arrivati da Campania, Marche, Abruzzo e Umbria. Un concorso bandito dal Comune di Sora per rinpinguare l'organico dei vigili urbani, attualmente molto carente.