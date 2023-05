Un fermo eseguito nella notte per la morte della giovane Yirelis, la trentaquattrenne dominicana uccisa nell'appartamento di via Pascoli a Cassino. Gli investigatori della squadra di Polizia giudiziaria e i colleghi della Mobile nelle scorse ore hanno chiuso il cerchio, concentrandosi su alcuni elementi che li hanno condotti a ispezionare la zona di via San Lorenzo, alle spalle del Rav. Poco dopo l'una la svolta e l'individuazione della persona che adesso deve rispondere dell'omicidio della giovane dominicana.