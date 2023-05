Massacrata con decine di coltellate, sferrate con ferocia al torace, al volto, alla gola. Yirelis Peña Santana è morta così al secondo piano di una palazzina nella tranquilla via Pascoli, in pieno centro a Cassino. La trentaquattrenne domenicana era arrivata in città da neppure un mese. Nessuno ricordava il suo nome: una ragazza silenziosa, sempre sola. Ieri, poco dopo le 14, l'arrivo a sirene spiegate di ambulanze e polizia. Ma per la giovane nessuna speranza. E sono partite le indagini, affidate alla polizia - della Squadra mobile e del Commissariato - e coordinate dal pm Beatrice Siravo. Chi ha agito lo ha fatto con ferocia, forse con un'arma a lama liscia. Ciò che è certo è la presenza di sangue, tanto, trovato nella stanza da letto. Proprio quello ha messo in allarme il vicino di casa che ha fatto scattare i soccorsi.