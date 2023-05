Da un'accordo tra Fare Verde e l'azienda agricola biologica "I Ciacca" nasce "L'oasi della biodiversità di Fare Verde", oggetto delle riprese video effettuate dalle telecamere di Geo&Geo e di Channel 4 Uk. Per l'associazione ambientalista c'erano i dirigenti nazionali Marco Belli, responsabile del progetto, Manola Boccarossa e i presidenti delle sezioni comunali di Fare Verde Andrei Stefanescu per Veroli e Domenico Fusco per Villa Latina, il revisore dei conti dell'associazione Stefania Corvi, la volontaria Teresa Dragonetti, i signori Daniel Bekiaris e Ferdinando Ficarra. Per l'azienda "I Ciacca" era presente la famiglia dell'avvocato Cesidio Di Ciacca. Il progetto "Aiutiamo le api" di Fare Verde è iniziato il 7 maggio scorso a Villa Latina e si protrarrà fino al 21 novembre prossimo, quando si festeggerà la "Giornata nazionale dell'albero". Ha ricevuto il patrocinio del commissario unico alle bonifiche Giuseppe Vadalà, della Provincia di Frosinone , del Comune di Villa Latina e del Comune di Alatri. È sostenuto dagli iscritti di Fare Verde Provincia di Frosinone, dal Mollificio del Liri, dalla farmacia del dottor Francesco Poce, dall'attività produttiva "La Monticiana", da "Am Innovation Srl", dalle associazioni "Terra Nostra", "End of Waste" e dal comitato civico "Free Monte".

Il progetto consiste nella messa a dimora di piante mellifere per sostenere le api in modo da poterle utilizzare come "indicatori biologici" attraverso analisi sul miele per la ricerca di eventuali metalli pesanti e sui corpicini delle api decedute per l'accertamento dei pesticidi o altre sostanze chimiche. "Aiutiamo le api" non si ferma a Picinisco, ma continuerà a Monte San Giovanni Campano, ad Alatri e in altri comuni della provincia.