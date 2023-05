Un'anziana paziente cade da una lettiga al pronto soccorso, batte la testa e cinque giorni dopo muore. Per quell'incidente si aprirà un processo, con l'accusa di omicidio colposo, contro una dottoressa e due infermieri. Prima udienza il 16 ottobre davanti al giudice monocratico. L'inchiesta, condotta dalla procura della Repubblica di Frosinone, riguarda il decesso di una donna di 92 anni di Pofi, Sebastiana De Cosmi. Il pm per due volte, aveva proposto l'archiviazione del caso, ma ha mutato opinione, sollecitato in tal senso dal gip di fronte a una nuova consulenza medica. Così ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio del medico e dei paramedici.

L'accaduto, come ricostruito dalla denuncia dei parenti della vittima, costituiti parte civile con l'avvocato Giovanni Pica, risale al 31 ottobre 2019. L'anziana, portata al pronto soccorso di Frosinone, era caduta dalla lettiga senza le sbarre di protezione, così come denunciato dal figlio. Dopo pochi giorni, il 5 novembre, la donna era morta a causa dell'ematoma cerebrale. Inizialmente, era prevalsa la tesi del personale sanitario dell'urto contro una parete con il capo mentre la donna provava ad alzarsi dal letto. Da qui la richiesta, duplice, di archiviazione della procura e la successiva doppia opposizione sollevata dalla parte civile.

Una nuova consulenza medica ha confermato che le ferite sono compatibili con una caduta dal letto. Di fronte a una simile conclusione il gip ha imposto l'imputazione coatta. Tanto più che dalle indagini condotte dalla squadra mobile sono stati sentiti alcuni dei presenti nella sala rossa del pronto soccorso, tra cui una donna, anch'essa ricoverata, che ha sostenuto di aver assistito alla caduta dalla lettiga della vittima. Venerdì, il giudice per le udienze preliminari Antonello Bracaglia Morante, sollecitato in tal senso dal pm Vittorio Misiti, ha rinviato a giudizio i tre sanitari del pronto soccorso, difesi dall'avvocato Nicola Ottaviani. La difesa aveva sollevato dubbi sulle dichiarazioni della testimone, trattandosi di donna successivamente ricoverata in psichiatria. Ora il rinvio a giudizio davanti al giudice monocratico il quale dovrà valutare se la donna è deceduta per le lesioni riportate nella caduta e se, per la caduta, sussiste la responsabilità dei tre sanitari finiti sotto accusa.