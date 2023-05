Poco meno di novantamila euro. A tanto ammonta l'appalto dei lavori che sono stati aggiudicati nei giorni scorsi dalla Stazione unica appaltante della Provincia di Frosinone per conto del Comune di Pontecorvo. Un pacchetto di interventi che permetterà di svolgere lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza dei loculi del cimitero centrale del Comune di Pontecorvo. Un intervento che risulta essere essenziale, come spiegato nella relazione tecnica del progetto: «L'intervento è urgente e indifferibile visto lo stato di estremo degrado in cui versa la struttura a causa di intense infiltrazioni provenienti dai lucernai in plexiglass realizzati per illuminare le cappelle. L'obiettivo dell'amministrazione comunale, è quello di ripristinare funzionalità e calibro estetico, nonché ripristinare le condizioni di sicurezza relative alla fruizione stessa della struttura. Tale obiettivo, può essere raggiunto esclusivamente attraverso una serie di opere e valutazioni da programmare in vari steep, dando priorità al recupero ed all'impermeabilizzazione delle coperture».

Diverse le linee d'azione che sono state messe al centro di questo progetto. L'obiettivo principale, come spiegato, sarà quello di «recuperare la copertura dell'intero lotto per ripristinare le condizioni di sicurezza dei fruitori a causa dei numerosi fenomeni di distacco di intonaci e materia cementizia». Tra le altre cose si procederà con la realizzazione di una nuova copertura, del ripristino degli intonaci e alla pulizia dei marmi oltre che al rifacimento degli impianti elettrici.