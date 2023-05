La polizia scientifica è ancora al lavoro, il pm Maria Beatrice Siravo ha ultimato da pochi minuti il sopralluogo all'interno dell'appartamento in cui è stata trovata senza vita una trentaquattrenne domenicana. Diverse le coltellate inferte. Atteso ancora il medico legale. L'omicidio è avvenuto in via Pascoli in pieno centro a Cassino al secondo piano di una palazzina. Le indagini sono in corso.

Omicidio in centro a Cassino. Uccisa una donna 3 ore fa Accoltellamento in via Pascoli a Cassino. Una donna sui trent'anni sarebbe stata colpita perdendo la vita da più fendenti all'interno dell'appartamento che occupava in centro. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco arrivati da pochi minuti. di: Cdd