Supercar e campioni sul campo dello "Stirpe" per la presentazione del nuovo servizio di Eco Liri. L'azienda, da anni leader nel settore del noleggio auto, ha introdotto la possibilità di noleggiare per brevi periodi auto sportive e di lusso. "Dream Rent" il nome del servizio. E quale location migliore per parlare di sogni, se non lo stadio "Benito Stirpe", che recentemente ha visto realizzare il sogno della terza promozione del Frosinone in Serie A? Lo stadio che ha visto i canarini realizzare il sogno dei tifosi frusinati ha infatti ospitato, giovedì scorso, l'evento di presentazione delle supercar entrate nella flotta di Eco Liri. Le auto che sarà possibile noleggiare per uno o più giorni sono una Lamborghini Huracan LP 640, una Ferrari 296 GTB e una Ds 9. Oltre alle auto, nel progetto "Dream Rent" rientrano anche i veicoli multiposto, sia tradizionali che di lusso, per dare la possibilità di spostarsi nel pieno comfort anche in piccoli gruppi.

«La nostra azienda si occupa di noleggio a lungo termine da tantissimi anni – ha commentato il presidente del gruppo Eco Liri Davide Papa – Siamo entrati poco più di due anni fa nel noleggio a breve termine, che ci sta dando grandi soddisfazioni. Per questo abbiamo ritenuto opportuno ampliare questo tipo di servizio, proponendo anche auto sportive e di lusso. Il luogo scelto per la presentazione – ha aggiunto – è quello dove la nostra squadra è andata per la terza volta in Serie A. Porterà fortuna anche a noi». Ospiti d'eccezione dell'evento di presentazione, dunque, non potevano che essere i campioni che su quel campo hanno primeggiato per tutto il campionato. Erano infatti presenti il capitano Fabio Lucioni, Luca Garritano, Sergio Kalaj e Gennario Borrelli.

Le vetture, come ha spiegato il presidente del gruppo Eco Liri, potranno essere noleggiate per due o più giorni o per una giornata, per eventi come matrimoni o eventi aziendali con le auto in esposizione statica. Ma sarà anche possibile acquistare dei voucher per una guida su strada, accompagnati da un copilota, che va dai dieci minuti a un'ora e mezza. «Drem Rent dà la possibilità a chiunque di provare l'emozione di guidare una vettura del genere proprio grazie alla possibilità di acquisto di questi voucher – ha sottolineato Davide Papa – che possono essere vere e proprie gift card, per chi quel sogno desidera regalarlo».