Una mega rissa ha squarciato la tranquillità della notte di Tecchiena, in prossimità del locale "Satyricon 2.0", quasi al confine con Ferentino e Frosinone. I carabinieri sono intervenuti alle 4.30, dopo la segnalazione di alcuni residenti, spaventati dalle urla provenienti dal piazzale antistante il locale.

I "contendenti" si sono dati alla fuga, dopo aver sentito le sirene. Stando ad una prima ricostruzione, si sarebbero scontrati due gruppi di persone, dandosele di santa ragione e facendo volare diverse suppellettili. Il locale era chiuso a quell'ora e tutto è avvenuto all'esterno. Almeno 20 le persone coinvolte, che avrebbero un'età compresa tra i 30 e i 40 anni. Un uomo di 38 anni è ricorso alle cure mediche del Pronto soccorso dell'ospedale "San Benedetto" per le escoriazioni riportate. Gli investigatori stanno acquisendo informazioni e immagini per risalire ai nomi di tutti i protagonisti. La vicenda non avrebbe nessun nesso o collegamento con i fatti che hanno portato all'uccisione di Thomas Bricca.