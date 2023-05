Festival del folklore senza finanziamenti regionali e a rischio sparizione?

Lo denuncia l'ex consigliere Maurizio Maggi, che attacca duramente l'Amministrazione comunale: «Ha sbagliato a presentare il progetto, facendo perdere al Comune la possibilità di ricevere un sostanzioso contributo per la realizzazione del Festival. Purtroppo, il progetto del Comune di Alatri è risultato inammissibile per mancanza di requisiti specifici ed escluso dal finanziamento».

Maggi fa riferimento ad una determinazione regionale del 18 maggio scorso che, a sua volta, si riferisce ad un avviso regionale datato 3 settembre 2022, cui il Comune di Alatri ha risposto ad ottobre scorso.

Immediata la risposta di Sandro Titoni, consigliere delegato alla cultura e al turismo: «Le parole di Maggi creano un allarmismo inopportuno e soprattutto non veritiero». E spiega: «Il nostro festival avrebbe potuto essere candidato in quest'occasione. Però, un articolo dell'avviso prevedeva che non potessero ottenere contributi i soggetti che abbiano beneficiato di ulteriori contributi erogati dalla Regione per la realizzazione del progetto proposto».

Rimane in piedi la questione sui finanziamenti: da dove arriveranno? Risponde sempre Titoni: «Dal programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari per anno 2023 in scadenza il prossimo 3 giugno. Abbiamo optato per cogliere questa occasione, che tra l'altro potrebbe consentire l'ottenimento di un contributo più alto».

Non si fa attendere la replica di Maggi: «Si stanno cercando delle giustificazioni a delle inadempienze. E, comunque, l'avviso a cui fa riferimento il consigliere Titoni è scaduto il 17 dicembre scorso».

La polemica è servita.