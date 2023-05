Conti sempre più in rosso nella sanità laziale con l'ombra del commissariamento che si allunga sempre più minacciosa sulla Regione. La situazione di sofferenza dei conti della sanità è stata certificata nelle scorse ore dalla Corte dei Conti che ha diffuso il "Rapporto 2023 sul coordinamento della finanza pubblica".

Il verdetto è molto amaro: i bilanci delle Regioni per la sanità sono "in netto peggioramento", con un rosso in crescita che nel 2022 è arrivato a 1,4 miliardi, e, in questo contesto, il Lazio con i suoi 216 milioni di buco è la Regione a presentare il peggioramento più marcato. Con una prospettiva per il 2023 per nulla confortante con una perdita programmata di 600 milioni.

Tornando al giudizio dei magistrati contabili «il risultato di esercizio, misurato quale differenza tra le entrate previste dallo Stato per la copertura dei Lea e le spese sostenute per l'assistenza sanitaria, si presenta in netto peggioramento. Le perdite crescono, passando dai 1.025 milioni di disavanzo del 2021 a poco meno di 1.470 milioni (erano 800 milioni nel 2020)», si spiega.

Sulla lettura dei risultati dell'anno, è scritto nel rapporto, incidono due fenomeni in particolare: la considerazione nelle entrate dei ripiani dei disavanzi a carico delle aziende produttrici di dispositivi medici relative al quadriennio 2015-2018 e le modalità di riconoscimento della mobilità sanitaria. «Il peggioramento dei risultati riguarda sia le regioni in Piano che quelle non in Piano.

La variazione è più marcata nelle prime che vedono crescere le perdite (prima delle coperture ulteriori) da 115 milioni ad oltre 410 milioni. Le altre regioni registrano nell'esercizio una crescita più limitata, ma su livelli assoluti maggiori (dai 910 milioni del 2021 a 1.060 milioni)», spiega la magistratura contabile.

«Il peggioramento dei conti è da ricondurre soprattutto alle Regioni a statuto ordinario del Nord, che passano da un avanzo di 40 milioni del 2021 a un disavanzo di circa 178 milioni: un andamento essenzialmente dovuto a Piemonte, Liguria ed Emilia che presentano un disavanzo di 186 milioni. Cresce di 150 milioni il disavanzo delle regioni del Centro: in miglioramento il risultato della Toscana, è il Lazio a presentare il peggioramento più marcato».

Sono invece le regioni del Mezzogiorno a presentare «nel complesso il risultato migliore». Vanno in rosso anche le province autonome di Trento (-243 milioni) e Bolzano (-297), ma come sempre avviene, ripianano con le loro risorse extra. Peggio di tutti la Sicilia con -247,8 milioni, ma è Regione a statuto speciale.