È in prognosi riservata al Gemelli di Roma uno dei due minorenni protagonisti di un incidente giovedì sera nella centralissima via Pascoli.

Prognosi riservata ma non in pericolo di vita per il ragazzino a bordo di uno scooterone 350 in pieno centro a Cassino, l'altro resta ricoverato in osservazione all'ospedale Santa Scolastica della città martire.

La brutta serata

Le 20.10, un flusso ordinario di traffico, le luci della città, i rumori urbani in fase ormai di "spegnimento", poi l'inferno. Un boato improvviso a interrompere l'inizio della serata, giovanissimi che vengono sbalzati a terra, corpi fermi, paura per quelle vite. Forse terrore.

La chiamata ai soccorsi, le sirene, la prima stabilizzazione e la zona che si riempie all'inverosimile. Unitamente una dinamica tutta da ricostruire.

I due minori erano a bordo di un grosso scooter quando hanno urtato una Opel Corsa e - pare - nell'atterraggio sfondato i vetri a un'altra macchina parcheggiata. Alle loro spalle la volante della polizia: probabile ma da verificare il fatto che non si siano fermati all'alt.

Sul posto, non solo gli agenti ma anche i carabinieri per uno schianto che ha davvero spaventato. Il più grave dei due giovanissimi è stato dapprima soccorso e curato all'ospedale della città martire e solo nella notte, a condizioni stabili, trasferito in eliambulanza a Roma.

Ancora un incidente

Intanto nel pomeriggio di ieri un altro incidente, questa volta a Castrocielo lungo la via Leuciana. A scontrarsi una Citroen e un tir che trasportava un carico di carta, che è finito in strada. Fortunatamente la donna alla guida dell'auto - una 46enne di Pontecorvo - non ha riportato gravi ferite.

Un terribile impatto con il mezzo pesante che ha completamente schiacciato il lato guida dell'auto.

Una volta estratta dall'abitacolo, la donna è stata affidata alle cure dei medici del 118 e poi trasferita al Santa Scolastica di Cassino. In ospedale anche il camionista, un 37enne calabrese, non ha riportato gravi ferite ed è risultato negativo all'etilometro.