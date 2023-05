Un sorso di acqua in classe e poi la corsa in ospedale. Dietro potrebbe esserci l'ombra della bravata da parte di qualche bulletto oppure un gioco pre adolescenziale senza voler prendere di mira nessuno.

La vicenda vede un ragazzino di 11 anni che rientra dall'ora di motoria, prende in mano la sua borraccia e finisce di bere il suo contenuto.

A quel punto la normalità della giornata scolastica viene bruscamente interrotta. Subito il piccolo accusa un malore. Quindi l'intervento dei familiari e il trasporto in ospedale al Santa Scolastica dove è stato tenuto in osservazione per l'intera giornata, con l'apertura della procedura prevista dal protocollo medico per scongiurare una sospetta intossicazione.

E con il confronto scrupoloso da parte dei medici pure con il centro antiveleni di Bergamo sulle modalità di monitoraggio da adottare in casi simili. Una precauzione importante.

Le condizioni del ragazzino finito in ospedale, per fortuna, non sono apparse gravi e ieri mattina è stato dimesso. Come pure la valutazione dei medici di tenerlo in ospedale per osservazione è stata in via precauzionale.

Intanto, oltre all'intervento dei carabinieri subito sul posto, anche la scuola ha avviato riunioni per comprendere l'accaduto. Il mondo interno alle classi potrebbe celare qualsiasi scenario. Dal banalissimo scherzo senza immaginare le conseguenze, giocando magari con del sapone e dell'amuchina, a un'azione più mirata da parte di qualcuno, ma sempre in stile bravata. Interrogativi che vanno oltre l'episodio e che interrogano tutto l'universo scolastico, nella sua parte adulta: insegnanti e genitori. Per riflettere e visionare con profondità i comportamenti contemporanei di questa generazione amante dei social e dell'emulazione.