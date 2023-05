Frane, pericolosità del fiume Liri, pulizia dei canali di scolo. Nell'incontro che si è svolto giovedì pomeriggio nella sala consiliare i presidenti dei comitati di quartiere hanno espresso le loro preoccupazioni per le criticità esistenti nei rispettivi territori.

L'appuntamento è nato per presentare il nuovo piano di emergenza comunale e portarlo a conoscenza della cittadinanza. «Sono state fornite informazioni utili a fronteggiare eventuali emergenze, nella consapevolezza che la nostra città, purtroppo, risulta esposta a numerose criticità - ha detto il consigliere Francesco Monorchio - Importante la partecipazione dei principali esponenti della sicurezza cittadina, che nei loro rispettivi ruoli sono sempre in prima linea nel momento dell'emergenza e del bisogno».

Sono intervenuti al dibattito, davanti a un pubblico attento e interessato, il comandante della polizia locale Dino Padovani e il geologo Paolo Sarandrea. Presente anche una delegazione di volontari della protezione civile di Sora.

Diverse le istanze arrivate dai presidenti dei comitati di quartiere.

«La problematica principale è quella del Liri - ha detto il rappresentante del quartiere Compre - dove si è creato un isolotto con accumulo di detriti e crescita importante di vegetazione spontanea, anche portata dal fiume stesso. Questo ha ridotto il normale deflusso con rischio elevato in caso di forte precipitazioni».

Tutti i comitati si sono trovati compatti nel chiedere maggiore attenzione alla manutenzione dell'alveo fluviale per prevenire le alluvioni. Per la frazione di Carnello è stata segnata la pericolosità costituita dalla presenza di alberi lungo il fiume che hanno i rami nell'acqua.

Altro tema ampiamente discusso è stato quello legato agli smottamenti del terreno.

I presidenti dei comitati di quartiere hanno insistito sull'emergenza frane. Il Comune si è detto pronto a eseguire sopralluoghi, programmare gli interventi necessari e chiedere i relativi finanziamenti. Frane e smottamenti sono presenti nelle località Selva, Mezzano e Vallanito, in zona Compre e in via Grignano, nella zona di San Giorgio.