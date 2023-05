Martedì scorso il Comune di Serrone ha dato inizio al progetto "Il percorso della legalità". Nella biblioteca comunale Danilo Testa si sono tenute alcune letture e la proiezione del video, "L'appello in ricordo delle vittime della mafia", con la partecipazione dei bambini del Comune di Serrone in collaborazione con il Centro di Aggregazione Giovanile, per commemorare l'anniversario della strage di Capaci dove, il 23 maggio di 31 anni fa, persero la vita, in un attentato di mafia, il giudice Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

"L'Amministrazione comunale - dichiarano dall'ente - alla luce dei principi costituzionali di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di giustizia su cui si fonda lo Statuto Comunale, avvia un progetto per promuovere la cultura della legalità, sensibilizzare la comunità su temi legati ai fenomeni criminosi e mafiosi e alle attività di tipo corruttivo, in modo da far maturare una coscienza critica, che aiuti a diventare cittadini onesti e responsabili".