L'utilizzo del sistema di videosorveglianza comunale da parte del Comando di Polizia Local e sta fornendo ottimi riscontri nel contrasto a condotte incivili ed illecite di automobilisti che, a seguito di sinistri, danneggiano proprietà pubbliche e private, allontanandosi poi senza fornire i dati necessari al risarcimento del danno procurato. È grazie ai tanti "occhi" sparsi sul territorio, infatti, che, negli ultimi diciotto mesi, sono stati rilevati dagli operatori della Polizia Municipale ben tredici sinistri stradali, con danneggiamento a beni privati o pubblici per i quali non vi era stata alcuna comunicazione in merito.

Parliamo di quei "micro-incidenti" che portano, ad esempio, alla rottura di uno specchietto retrovisore, oppure alle ammaccature provocate alla carrozzeria: in molti, dopo aver causato il danno, hanno preferito far finta di nulla, evitando di fornire i propri dati per non risarcire, di conseguenza, neppure un centesimo. Ci hanno pensato le telecamere pubbliche, però, a far giustizia e a ristabilire la verità dei fatti.

L'ultimo in ordine di tempo, individuato dalla Polizia Locale, è stato un furgone che ha rotto uno specchio parabolico stradale nel centro storico, allontanandosi poi come se niente fosse accaduto. Oltre al pagamento della sanzione prevista dal Codice della strada, pari a 302 euro, il responsabile dell'infrazione sarà ora chiamato a pagare le spese sostenute dal Comune per riparare il danno provocato per il ripristino dello specchio stesso. In merito a questo e altri episodi, il comandante della Polizia Municipale, il dottor Nicola Bucciarelli, ha commentato: «Ciò a dimostrazione che l'utilizzo di un efficiente sistema di videosorveglianza, utilizzo sempre improntato al massimo rispetto delle normative in materia di tutela dei dati sensibili delle persone, fornisce un mezzo efficace ed efficiente di contrasto a episodi di illegalità che generano danni economici alle persone e al patrimonio pubblico e da cui scaturisce un senso di illegalità percepita da parte della popolazione».