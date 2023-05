Scoperta la "scarpata dell'orrore". Una enorme discarica di rifiuti a Caira. A individuarla sono stati gli attivisti dell'Ansmi, sempre attenti alla salute del territorio.

«Sulla strada di Terelle qualcuno già aveva parlato di una scarpata zeppa di rifiuti. La vegetazione e il tratto pericoloso, posta proprio in curva, non si permetteva di documentare il disastro ambientale. Rifiuti che stanno lì da almeno cinquant'anni e forse più, che viene alimentata continuamente tanto da riempire l'enorme dislivello del torrente» hanno affermato gli ambientalisti che adesso hanno effettuato un sopralluogo.

«A prima vista c'è di tutto. Amianto, frigoriferi, lavatrici , intere cucine, materassi. buste, bidoni. Una inciviltà che lascia senza fiato. Attiveremo tutte le procedure, unitamente all'ufficio ambiente del Comune, per arrivare a risalire ai responsabili, ai proprietari del terreno e dare via alla pratica burocratica per la bonifica. Visto il luogo impervio nelle prossime ore faremo scendere un drone per individuare e catalogare meglio i rifiuti in sicurezza» hanno ancora ribadito dall'Ansmi. Non si tratterebbe "solo" di rifiuti abbandonati lì da quarant'anni. Ma a vista non sarebbe difficile immaginare anche la presenza di nuovi rifiuti: segno che la pratica di disfarsi di scarti di ogni tipo in modo del tutto illegale non è stata affatto abbandonata. Inoltrate tutte le segnalazioni del caso per intervenire.