Travolto e ucciso da un trattore, oggi l'autopsia sul corpo di Riccardo Campoli, il sessantanovenne deceduto martedì scorso a Roma. Si attende il nulla osta della salma per portare l'ultimo saluto all'uomo. I funerali si svolgeranno domani alle 16 nella chiesa di San Paolo Apostolo a Frosinone e saranno curati dall'agenzia funebre Minotti. La vittima viveva a Ferentino, ma ha vissuto per anni in via Cerreto nel capoluogo. Martedì scorso la tragedia in un agriturismo nella zona della Marcigliana. Alla guida del mezzo agricolo c'era un amico di Riccardo, anche lui ciociaro, tuttora sconvolto per l'accaduto. Il sessantanovenne era andato con il compagno a Roma. L'amico della vittima sembrerebbe avesse raggiunto il locale per lavori nell'agriturismo dove erano in corso interventi di ristrutturazione e avrebbe invitato il sessantanovenne ad andare con lui nella capitale per poi fermarsi a pranzo insieme.

Purtroppo Campoli non ha più fatto ritorno a casa. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, è stato travolto dal mezzo agricolo condotto dal suo amico. Immediatamente sono stati contattati i soccorsi, ma per il sessantanovenne non c'è stato nulla da fare. Sul posto oltre al personale medico, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano, sono intervenuti gli agenti della polizia del commissariato Fidene-Serpentara e i vigili del fuoco oltre al personale dello Spresal per avviare tutti gli accertamenti del caso e chiarire se pure Riccardo Campoli fosse impegnato nei lavori. La notizia ha scosso parenti e amici, ancora increduli per l'accaduto. Tanti i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia, alla moglie e ai figli. Tutti lo ricordano come una persona dal cuore grande, sempre cordiale e gentile. Oggi, dunque, è prevista l'autopsia.