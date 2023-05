Avvistato e filmato un lupo in via Ripi. Il predatore è stato visto uscire dall'erba alta del prato che fiancheggia la strada provinciale, non lontano dal confine con Ripi, nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso. Nella serata dello stesso giorno, un analogo avvistamento lungo via San Manno e via Riviera Liri, in pieno centro urbano. Il lupo scappava alla vista di auto e persone come impaurito, e comunque era un singolo esemplare, condizione anomala in quanto, come è noto, questa specie si sposta in branco. La notizia dai diversi quartieri della città è stata diffusa attraverso i social, man mano che l'esemplare si spostava sul territorio. Ovviamente, la presenza del lupo non è passata inosservata, soprattutto in via Ripi, dove un abitante della zona, ha potuto riprendere l'animale e postare il video su Facebook.

Il lupo usciva dall'erba alta del prato che fiancheggia la provinciale e al passaggio delle auto si ritirava per nascondersi. Impossibile non notarlo e soprattutto distinguere i caratteri dell'animale, che è ben diverso da un cane. Già qualche anno fa, sulle nostre colonne avevamo segnalato la presenza di lupi in via Ripi e non è escluso che l'animale avvistato nei giorni scorsi possa essere lo stesso di due anni fa, quando alcuni scettici affermavano che non si trattava di un lupo. La presenza di animali selvatici come lupi e cinghiali in prossimità delle abitazioni comincia a preoccupare. Certe specie non passano inosservate e comunque spaventano perchè la loro reazione potrebbe essere imprevedibile soprattutto in presenza di cuccioli.

L'anomalo avvicinamento di lupi nelle aree urbane solleva dubbi e perplessità. Il rischio è che la situazione sfugga totalmente al controllo e che si generino ulteriori pericoli, oltre a quelli vissuti quotidianamente dagli utenti della strada, coinvolti in incidenti a causa dell'attraversamento dei cinghiali. Certe presenze devono aumentare i livelli di attenzione, magari facendo riflettere sui cambiamenti in atto e sugli eventuali rischi da gestire prima che sfugga il controllo della situazione.