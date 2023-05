Violento incidente in centro a Cassino, scooter finisce in un'auto e sfonda i vetri. Lo schianto è avvenuto ieri sera tra via De Nicola e via Pascoli. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, due giovani in sella a uno scooter hanno perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un'auto parcheggiata e finendo per rompere i vetri, forse dopo la collisione con un'altra vettura. Entrambi feriti, sono stati trasportati al Santa Scolastica per le cure del caso. Sul corso sono intervenute le forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto.