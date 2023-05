Continua incessante il lavoro dei vigili del fuoco di Frosinone nelle zone alluvionate con il personale del soccorso acquatico del modulo MOCRAB (Modulo Operativo Contrasto Rischio Acquatico di Base).

Il personale dei vigili del fuoco di Frosinone è stato in particolare impegnato nella messa in sicurezza della diga di Argenta, in provincia di Ravenna. È stato necessario far defluire l'acqua, bloccata dalla presenza dei detriti trasportati dall'alluvione, con l'uso di motopompe e posizionando alcune reti in punti strategici della diga.

L'intervento, molto impegnativo dal punto di vista tecnico, è durato oltre dieci ore.

Il personale è stato inoltre impegnato anche in numerosi salvataggi di persone e animali, oltre che nel recupero di beni e oggetti di prima necessità.