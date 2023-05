Inchiesta sui contributi non versati all'Unicas, prosciolto con formula piena l'ex direttore generale dell'Università di Cassino Ascenzo Farenti per non aver commesso il fatto. Nella vicenda dello scandalo dei contributi non versati che risale a cinque anni fa (che aveva avuto altri eccellenti indagati) il direttore rispondeva all'accusa di falso in bilancio. Il giudice dell'udienza preliminare di Cassino, la dottoressa Alessandra Casinelli, ha accolto appieno la tesi del difensore, l'avvocato Sandro Salera, con richiesta conforme del pubblico ministero Alfredo Mattei. Ed ha prosciolto il direttore generale per non aver commesso il fatto. Cala pertanto definitivamente il sipario su una vicenda che per anni aveva scosso il mondo universitario nel basso Lazio.