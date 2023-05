Oggi é venuta a mancare Maria Vittoria Grossi, figlia di Luigi Grossi e Filomena Fraioli ad Arce. Ricordiamo Maria Vittoria per il grande impegno nell'unitalsi, nella comunità, nella parrocchia arcese e soprattutto per la delicatezza e gentilezza con cui accoglieva tutti. Per anni si è dedicata ad accudire malati e anziani costruendo con tutta la dolcezza che poteva regalare. I funerali si svolgeranno domani alle 11.30 ad Arce nella chiesa di San Pietro e Paolo.