Una coppia di coniugi settantenni trascorre una serata di festa in un locale di Veroli per un compleanno. Poi, mentre torna a casa i due vengono travolti da un'auto. Lui muore e lei rimane gravemente ferita. L'incidente si era verificato a Castelmassimo, alle porte di Frosinone, la notte tra il 4 e il 5 novembre 2017. A perdere la vita è stato Mario Cinelli, 71 anni, di Monte San Giovanni Campano, mentre la moglie è rimasta gravemente ferita. Ieri, per quell'incidente è arrivata la sentenza di condanna del tribunale di Frosinone nei confronti dell'investitore. L'albanese Noureddine Rrapi, residente a Boville Ernica, è stato condanna a due anni e due mesi e a una provvisionale di 20.000 euro in favore della parte civile. Inoltre ha avuto la patente sospesa per due anni. Parte civile contro l'imputato si era costituito l'avvocato Antonio Cinelli.

Una tragedia per certi versi inspiegabile quella di Mario Cinelli. Fino a pochi minuti prima era in compagnia di amici e familiari per festeggiando il compleanno di un amico. Un attimo dopo, mentre stava andando via insieme alla moglie per far ritorno a casa, l'auto che lo travolge e lo uccide, ferendo gravemente la consorte. L'uomo è morto sul colpo, mentre la moglie era stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Frosinone in codice rosso. L'investitore, a bordo di un'Audi A4, è stato denunciato e quindi processato. La procura gli ha contestato una velocità non adeguata alle condizioni della strada.